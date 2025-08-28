La squadra B dei bergamaschi ha grandi ambizioni in vista di questa stagione e cerca conferme nella seconda partita girone C, dove troverà sul proprio cammino la formazione pugliese.

Luca Gilardi 28 agosto - 20:25

Atalanta U23 e Casarano sono pronte ad affrontarsi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C. Una partita che segna l'esordio casalingo dei bergamaschi, che sono a caccia della prima vittoria della stagione. La gara è in programma allo Stadio Comunale di Bergamo, alle ore 21.00 di venerdì 29 agosto. La sfida sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le piattaforme dove poter vedere Atalanta U23-Casarano in diretta tv e streaming.

Atalanta U23-Casarano, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — L'incontro tra le due compagini del girone C sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su SkyGo, per gli abbonati, e Now TV. La sfida tra Atalanta U23 e Casarano sarà visibile in live streaming anche su Bet365, per tutti gli utenti registrati alla piattaforma. Un'ottima occasione per vedere all'opera alcuni dei futuri talenti atalantini, sulle orme di tanti ragazzi cresciuti nel vivaio nerazzurro.

Lo stato di forma delle due squadre — I bergamaschi sono reduci da una grande stagione, terminata ai playoff di Serie C. Tuttavia, l'esordio nel campionato 2025/2026 non è stato dei migliori, con gli uomini di Salvatore Bocchetti che sono usciti sconfitti per 1-0 sul campo del Latina. Dall'altro alto, i rossoazzurri del Casarano hanno debuttato nel nuovo torneo con un pareggio a reti bianche, in casa con il Trapani.

Le probabili formazioni — Il mister degli orobici, Salvatore Bocchetti, potrebbe valutare qualche cambio di formazione in vista di questo secondo match. Nella prima partita, infatti, le risposte del campo non hanno rispettato le attese. Probabile conferma per il 3-4-2-1, ma qualcuno dell'11 iniziale rischia di perdere il posto. Al contrario, il Casarano ha ottenuto dei buoni segnali nel corso del primo match con il Trapani e non è da escludere che Vito Di Bari possa confermare in blocco la formazione dei pugliesi.

Di seguito le formazioni scese in campo nella prima giornata di campionato:

Atalanta U23 (3-4-2-1): Pardel; Guerini, Obric, Navarro; Idele, Pounga, Panada, Ghislandi; De Nipoti, Vavassori; Cisse. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Casarano (3-4-3): Chiorra, Lulic, Celiento, Gega; Pinto, Maiello, Logoluso, Cajazzo; Chirico, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari.