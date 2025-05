Atalanta U23-Cerignola: playoff al Gewiss Stadium, è la prima volta

Storico traguardo per l’Atalanta U23: i quarti dei playoff di Serie C si giocheranno al Gewiss Stadium contro il Cerignola, domenica 18 maggio. È la prima volta per i baby nerazzurri nell’impianto della prima squadra. Ritorno il 21 in Puglia

Silvia Cannas Simontacchi 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 17:45)

L'Atalanta U23 continua il suo cammino nei Playoff di Serie C NOW e vola ai quarti di finale del secondo turno nazionale, dove affronterà l’Audace Cerignola. Una sfida che segna un doppio debutto storico: è la prima volta che i giovani nerazzurri raggiungono questo traguardo e sarà anche la prima volta al Gewiss Stadium, lo stadio della prima squadra, per una gara ufficiale.

Playoff di Serie C: date, orari e biglietti Il sorteggio ha premiato i gialloblù pugliesi, teste di serie grazie al 2° posto nel girone C: per questo la prima sfida sarà in casa nerazzurra. L’andata si giocherà a Bergamo domenica 18 maggio alle 18.15, il ritorno mercoledì 21 maggio allo stadio Domenico Monterisi, in Puglia. La scelta del Gewiss è arrivata anche perché la prima squadra sarà impegnata sabato a Genova: occasione ideale per aprire ai ragazzi di Modesto le porte della “casa madre”. Le informazioni relative ai biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali dei due club.

Atalanta U23: obiettivo Final Four Dopo aver eliminato la Torres con un clamoroso 7-1 all’andata (8-3 complessivo), i nerazzurri vogliono spingersi ancora oltre: mai nessuna Under 23 ha superato i quarti. L’obiettivo? Entrare nelle Final Four e battere il record della Juventus Next Gen.

L’Audace Cerignola, guidata da Giuseppe Raffaele, arriva con un 3-5-2 ben rodato, tanta fisicità e individualità importanti: il regista argentino Capomaggio, il veterano Martinelli in difesa, e la coppia gol Salvemini–Cuppone. Club rinato nel 2014, punta dritto alla B.

