Cinque turni necessari per raggiungere la promozione nella serie cadetta: semifinali a fine maggio, le due finali tra il 2 e il 7 giugno

Alessandro Stella 29 aprile 2025 (modifica il 29 aprile 2025 | 17:59)

Ventotto cavalieri per altrettante squadre intenti a guardare un castello sul quale campeggiano tre bandiere con la lettera C. In maniera fiabesca, strizzando l'occhio all'ambientazione medievale, l'account Instagram dellaSerie C presenta i playoff promozione 2025. Perché effettivamente gli spareggi per arrivare in Serie B rappresentano alla perfezione un classico torneo di duello cavalleresco: numerosi partecipanti che accorrono da più parti del regno per conquistare l'ambito titolo.

Nel caso specifico serviranno 33 giorni per stabilire la squadra meritevole di accedere alla categoria cadetta unendosi alle già promosse Avellino, Padova e Virtus Entella. Si parte con il primo turno già questa domenica 4 maggio e si arriverà fino alla finale nazionale che si disputerà tra il 2 e il 7 giugno.

Il primo turno playoff di Serie C: gara unica con accoppiamenti tra squadre dello stesso girone — Domenica dunque partiranno i playoff. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince passa al secondo turno. Subito in campo 18 squadre, nello specifico coloro che si sono classificate dal decimo al quinto posto nei rispettivi gironi. E l'affare sarà ancora tra club dello stesso gruppo:

Girone A: Renate-Arzignano Valchiampo (ore 17.30), Giana Erminio-Virtus Verona (17.30) e Trento-Atalanta U23 (20).

2) Girone B: Arezzo-Gubbio (20), Vis Pesaro-Pontedera (20) e Pineto-Pianese (20).

3) Girone C: Catania-Giugliano (20), Benevento-Juventus Next Gen (20) e Potenza-Picerno (20).

Le date successive: dall'11 maggio al via la Fase Nazionale, le due finali a giugno — Il 7 maggio, sempre in gara unica, le 9 squadre vincenti del primo turno insieme ai 3 club qualificati (Albinoleffe, Crotone e Pescara) da quarti in classifica disputeranno un secondo round regionale. L'11 e il 14 maggio si giocherà con formula di andata e ritorno il primo turno della Fase Nazionale: in campo le 6 vincenti del turno precedente e le terze classificate in campionato (FeralpiSalò, Torres, Monopoli) oltre alla vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini).

Il 18 e il 21 maggio, sempre in doppia sfida, ecco il secondo round della Fase Nazionale tra le 5 vincenti del turno precedente e le seconde classificate (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola). E per finire la tanto attesa Final Four: semifinali previste il 25 e il 28 maggio. Le due finali si disputeranno tra il 2 e il 7 giugno.