Benevento, cambio in panchina: via Pazienza, torna Auteri

Svolta in panchina, a ridosso dei playoff: il pareggio contro la Casertana, fa smuovere la panchina del Benevento, col ritorno di Auteri ed il relativo esonero di Michele Pazienza; l'esperto tecnico siciliano, ritorna nel Sannio dopo cinque settimane

Michele Bellame Redattore 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 19:32)

Il punto guadagnato ieri in trasferta a Caserta non è stato sufficiente per mantenere salda la panchina del Benevento. L'avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Benevento è durata solo cinque partite. Con soli 4 punti ottenuti in 5 gare, il Benevento ha deciso di esonerare l'ormai ex allenatore della squadra. Al suo posto, è ufficiale il ritorno di Gaetano Auteri, che siederebbe nuovamente sulla panchina del Benevento dopo poco più di un mese dal suo precedente esonero.

Benevento: esonerato Pazienza, ritorna Auteri L'esperienza di Pazienza si chiude malamente, dopo la chiamata di Vigorito: il tecnico pugliese, era stato ingaggiato dopo la precedente esperienza all'Avellino, cui aveva raggiunto i playoff l'anno scorso, ma che quest'anno stentava ad avere continuità. Nel comunicato ufficiale, il club ha dichiarato: "Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati".

Poco dopo, il comunicato ufficiale sul ritorno di Auteri: "Il Benevento Calcio comunica di aver affidato nuovamente la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Gaetano Auteri. Il tecnico di Floridia fa ritorno a Benevento insieme al suo Secondo allenatore Loreno Cassia e al preparatore atletico Prof. Giuseppe Di Mauro. La Società giallorossa dà il bentornato a mister Auteri e al suo staff, augurando loro un proficuo lavoro".

Auteri per la terza volta sulla panchina del Benevento: la prima, nel 2015 Gaetano Autieri dell'allenatore Benevento reagisce durante la partita di Serie C tra Benevento e Foggia allo Stadio Ciro Vigorito il 22 settembre 2024 a Benevento Vinse il campionato da Lega Pro nel 2015, ad Auteri bastarono 20 vittorie e 11 pareggi per arrivare primo col Benevento, al primo anno. Poi, l'anno dopo andò a Matera, mentre la Strega fece il salto in serie A. I tempi son cambiati, per i giallorossi campani, e ora il Benevento è nuovamente in C, nonostante ambizioni e monte ingaggi.

La squadra sannitica sarà guidata nuovamente da Gaetano Auteri, al suo terzo ritorno: era stato esonerato con la squadra a due punti dalla vetta, il 5 febbraio del 2025. Approda nuovamente sulla panchina del Benevento, con la squadra a 14 punti dalla prima in classifica, l'Audace Cerignola.

Pazienza, nuovo esonero in pochi mesi Dopo la buona esperienza sulla panchina dell'Audace Cerignola, su cui è stato seduto per tre stagioni, Michele Pazienza non è riuscito a ripetersi da inizio stagione. L'esperienza al primo anno di C, con i pugliesi, è stato positivo, portando la squadra - da neopromossa - al quinto posto. Questo buon risultato, aveva aperto le porte alla panchina del più ambizioso Avellino: i lupi, dopo l'esonero di Massimo Rastelli lo scorso campionato, scelgono proprio il tecnico pugliese. Purtroppo, non c'è la promozione in B: l'Avellino rimane ancora in C, dopo la sconfitta in semifinale playoff contro il Vicenza. In seguito, a settembre 2024, viene esonerato dal club irpino dopo una partenza negativa.