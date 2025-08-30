Benevento-Casertana, dove vedere il derby campano in tv e streaming live

La seconda giornata della terza divisione italiana offre agli appassionati di calcio una sfida tutta campana

Jacopo del Monaco 30 agosto - 19:44

Ecco dove si potrà vedere in diretta tv e streaming live il derby campano tra Benevento e Casertana. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 di domani in occasione della seconda giornata del Girone C di Serie C. La sfida tra giallorossi e rossoblù, tra l'altro, sarà visibile a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati a Bet365.

Benevento-Casertana, dove vedere il match — Stregoni e Falchetti si affronteranno alle ore 21:00 di domani presso lo Stadio Ciro Vigorito. Il derby campano si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 202 e Sky Sport 255. In streaming, invece, la partita sarà visibile non solo su Sky Go e NOW TV, ma anche su Bet365 in maniera gratuita. Dopo aver completato l'iter per l'iscrizione al sito, gli utenti potranno godersi il match della terza divisione italiana senza costi aggiuntivi.

Come arrivano i due club alla partita — Dopo un'importante campagna acquisti e cessione e tre amichevoli vinte contro la Primavera della Roma, il Latina ed il Frosinone, il Benevento allenato da Gaetano Auteri ha fatto il suo esordio stagionale in Coppa Italia Serie C. I Sanniti, al primo turno della competizione di categoria, hanno incontrato il Guidonia Montecelio conquistando il passaggio del turno vincendo 1-0 grazie al gol di Dario Lamesta al minuto 89. Ad inizio settimana, invece, i giallorossi hanno conquistato i primi 3 punti del campionato vincendo 1-2 a Crotone grazie alle reti di Francesco Salvemini e Lamesta.

Anche la Casertana, allenata da Federico Coppitelli, ha effettuato diverse operazioni in entrata ed in uscita. Tra i nuovi arrivi si segnalano Yayah Kallon dal Verona ed il prestito di Kevin Leone dal Sassuolo. Dopo un'amichevole contro il Napoli terminata 1-1, i rossoblù hanno giocato la loro partita di Coppa Italia Serie C, ma ha salutato subito la competizione a causa della sconfitta per 3-0 contro il Campobasso. In campionato, invece, il club campano ha esordito vincendo 3-1 contro il Team Altamura grazie alle reti di Pezzella e Bentivegna e l'autogol di Spina.

Probabili formazioni — Per quanto riguarda i padroni di casa, Auteri dovrebbe schierare gli stessi undici di Crotone. Per la Casertana, invece, non ci sarà Arzillo per infortunio e Heinz potrebbe partire titolare al posto di Kontek, non in perfette condizioni.

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Salvemini, Carfora. All: Auteri

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Llano, Heinz, Rocchi, Liotti; Leone, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. All: Coppitelli