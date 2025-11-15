Benevento-Monopoli, statistiche e precedenti tra le due compagini

Entrambe le squadre sono nelle prime cinque posizioni in classifica del Girone C e sono a caccia di tre punti molto importanti

Jacopo del Monaco 15 novembre - 16:46

Anche se i campionati più importanti d'Europa sono fermi per la sosta delle Nazionali, la Serie C va avanti ed il match tra Benevento e Monopoli accompagnerà il pranzo domenicale. La partita, valevole per la quattordicesima giornata del Girone C, si disputerà presso lo Stadio Ciro Vigorito ed avrà inizio alle ore 12:30 di domani. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

Le due compagini, allenate rispettivamente da Gaetano Auteri e da Alberto Colombo, occupano due delle prime cinque posizioni nella classifica del girone. I padroni di casa si trovano al terzo posto con 26 punti totalizzati e, nello scorso turno di campionato, hanno battuto 0-3 il Foggia fuori casa grazie alle reti realizzate da Tumminello, Mignani e Talia. Gli ospiti, dal canto loro, sono al quinto posto, hanno conquistato 22 punti e nell'ultima giornata della terza divisione italiana hanno ottenuto un pareggio casalingo per 1-1 contro la Casertana.

Benevento-Monopoli, i precedenti — Nella giornata di domani, le due squadre si affronteranno per la 19esima volta nella loro storia e, nei precedenti, l'equilibrio regna sovrano. Infatti, sia i campani che i pugliesi hanno vinto entrambe cinque partite, mentre quelle terminate in parità sono a quota 8. Per quanto riguarda i gol segnati, invece, i giallorossi ne hanno realizzati 15, soltanto una in meno rispetto ai loro avversari di domani mattina. La scorsa stagione, il Monopoli ha vinto 1-0 la gara d'andata grazie al gol di testa del difensore Orlando Viteritti, il quale ha segnato al minuto 81. Il ritorno al Vigorito, invece, è terminato a reti bianche. Il pareggio per 0-0 in casa giallorossa, tra l'altro, non accadeva dal 16 dicembre 1984, giorno in cui si è tenuta la prima gara tra i due club.

Nelle ultime quattro partite tra le due compagini, i pugliesi hanno mantenuto l'imbattibilità, visto che nella stagione 2023/2024 hanno vinto 3-0 all'andata con doppietta di Starita ed il gol di Iaccarino, mentre al ritorno hanno conquistato i tre punti grazie alla rete dell'attaccante Tommasini. Quest'imbattibilità biancoverde non succedeva dal periodo maggio 1985-settembre 1986, quando ha ottenuto due vittorie ed altrettanti pareggi. L'ultima partita che il Benevento ha vinto contro la compagine pugliese, invece, risale alla stagione 2015/2016, quando il 21 febbraio di nove anni fa ha vinto in trasferta 2-3 grazie ai gol di Cissé, Mazzeo e Marotta.