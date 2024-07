Caldiero, cambia la data del primo derby tra i pro

La prima volta tra i professionisti non si scorda mai. Sarà così anche per il Caldiero Terme? Probabilmente si e sarà una delle più belle pagine del club. La piccola realtà del calcio veronese, inserita nel girone A di serie C e con oltre novant'anni di storia è pronta a combattere ed affilare le armi. Anche perchè, la scorsa stagione, ha già avuto modo di confrontarsi, battere e spuntarla in classifica contro una nobile decaduta del calcio italiano come il Piacenza. Si inizierà subito forte in Coppa Italia, nel derby contro la Virtus Verona, compagine ormai stabilmente in C da 6 stagioni. E allora, fuoco alle micce. Manca pochissimo.