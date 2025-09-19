Il Catania dovrà giocare il derby siciliano contro il Trapani senza il sostegno dei propri tifosi. La sfida in programma il prossimo mercoledì alle 20.45 sarà dunque la terza trasferta di fila vietata ai sostenitori rossoblu. Tuttavia, nello stesso giorno è stato anche concesso il via libera per la sfida fuori casa contro il Cerignola, che si giocherà il 28 settembre.
Dopo Cava e Cosenza, il Catania dovrà fare a meno dei tifosi al seguito anche nel derby di Trapani, valido per la sesta giornata di andata di Serie C. La decisione è stata presa dalla FIGC non tanto per i tifosi granata, ma a causa delle possibili ripercussioni di ordine pubblico dovute al passaggio da Palermo per raggiungere la sede di gara. Sfumata dunque così la possibilità di un buono spettacolo sugli spalti. Ancora una volta.
Questo perché anche nelle ultime volte che gli Etnei si sono recati allo Stadio Principale non hanno potuto contare sul sostegno dei propri tifosi. Sempre per la stessa ragione. Unica buona notizia per la squadra di Domenico Toscano è che il club ha ottenuto il primo via libera in occasione della sfida in casa del Cerignola, in programma il 28 settembre. Per l'occasione, però, la trasferta sarà possibile solo per chi è in possesso della tessera del tifoso.
Prima della sfida contro il Trapani, nel frattempo, il Catania sarà impegnato domani pomeriggio alle 17.30 contro il Sorrento, un'occasione per riscattare la debacle contro il Cosenza (4-1) nella giornata precedente. Il Trapani, a sua cercherà la quarta vittoria di fila in casa del Team Altamura, importante per allontanarsi dalle zone basse del classifica. Come ricordiamo, infatti, i granata sono partiti con 8 punti penalizzazione per violazioni amministrative.
