Catania, ecco la prima maglia: “Strisce strette per fondersi in un unico insieme”

Il Catania si rifa il look per la stagione del ritorno in Serie C. Il club etneo, infatti, ha svelato sui social la maglia casalinga.

"Le strisce della maglia home del Catania Football Club sono strette, nel 2023/2024 - spiega nel comunicato la società catanese -, perché l’inizio della nuova era in ambito professionistico richiama la necessità di ridurre le distanze e così fondersi in unico insieme, moltiplicando esponenzialmente le forze. Il rosso incandescente e l’azzurro vivificante suggeriscono: avvicinarsi fino a rientrare nello stesso meraviglioso colpo d’occhio significa iniziare ad attaccare, prospettando la bellezza dell’unione.

Il tessuto Mundial offre una vestibilità semi aderente ed è caratterizzato da una costruzione a doppia foratura, con microfori studiati per garantire una ventilazione e regolazione ottimale della temperatura corporea. Questo filato, che crea un effetto “seconda pelle”, è ideale per migliorare le performances in gara. Inoltre, come tutti i capi Erreà, anche questa divisa è certificata Oeko-Tex Standard 100, assicurando un elevato livello di qualità e sicurezza attraverso rigidi controlli che garantiscono l’assenza di sostanze nocive per la salute".