Cento agenti e un gol pesante: così Trieste vede il derby andarsene a Padova…

Zero incidenti fra tifosi, scarso entusiasmo da parte del popolo triestino. Così il Padova ha vinto 1-0 la sfida del Paron Rocco giocato proprio allo stadio Nereo Rocco, chiudendo il girone A di Serie C da squadra imbattuta, anche se a 4 punti dal Mantova capolista.

Una magia di Liguori ha mandato in paradiso i biancoscudati veneti. La Triestina ha anche chiuso in dieci, per l'espulsione di Daishawn Redan, l'attaccante olandese in prestito dal Venezia. Anche dagli spalti, nonostante le 13 mila persone al Rocco, è mancato il sostegno.