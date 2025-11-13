Crotone-Sorrento, obiettivo tornare a vincere: il pronostico di DDD

Crotone e Sorrento sono a caccia di una vittoria che manca da diverse partite. Entrambe le squadre hanno bisogno di un cambio di passo

Gianmarco Inguscio 13 novembre - 18:51

Sale l'attesa per Crotone e Sorrento, che si sfideranno per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. Il match tra le compagini è in programma sabato 15 novembre presso lo Stadio Ezio Scida alle 14:30. I padroni di casa ambiscono a una vittoria che manca da ormai cinque giornate di campionato. Medesimo obiettivo anche per gli ospiti, che sono a caccia di riscatto dopo l'ultima sconfitta casalinga contro l'Audace Cerignola. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Crotone-Sorrento.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre si sono affrontate 33 volte dal 1969 ad oggi e il confronto è piuttosto equilibrato. Il Crotone ha battuto il Sorrento in 8 occasioni, mentre quest'ultimi vantano in loro favore 12 successi. Ammonta invece a 13 il numero dei pareggi. Inoltre, i rossoblù hanno realizzato 29 gol, cinque in più rispetto al Sorrento che è fermo a 24 marcature. Negli ultimi due incontri ad avere il sopravvento sull'avversario, è stato il Sorrento che ha raccolto un 2-1 in entrambe le partite.

Le probabili formazioni — Emilio Longo punterà ancora con ogni probabilità sul 3-5-2 con Cargnelutti che guiderà la retroguardia affiancato da Berra e Di Pasquale, mentre nella zona nevralgica del campo Sandri, Groppelli e Vinicius si occuperanno delle geometrie dei rossoblù. In attacco prende quota il tandem composto da Gomez e Murano. La risposta di Mirko Conte è invariata: 3-5-2 anche per il Sorrento che si affiderà sulla velocità di Palgino e Creccho impegnati sulle corsie laterali. D'Ursi e Plescia completano il reparto offensivo.

CROTONE (3-5-2): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Sandri, Calvano, Groppelli; Gomez, Murano. Allenatore: Emio Longo.

SORRENTO (3-5-2): Harraser; Solcia, Carillo, Colombini; Paglino, Riccardi, Cangianiello, Cuccurullo, Crecco; Plescia, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte.

Crotone-Sorrento, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers la vittoria del Crotone viene data come favorita, ma attenzione al possibile equilibro in campo. Sebbene, le formazioni di Emilio Longo e di Mirko Conte siano in coda presso la via della vittoria, restano salde le criticità dimostrate nell'ultimo mese di campionato: i rossoblù hanno perso tre partite di fila, prima di conquistare soltanto 1 punto nell'ultima giornata. Situazione inversa per i rossoneri, che hanno collezionato tre pareggi consecutivi, ma nella scorsa giornata hanno ceduto il passo incrementando il numero nella casella delle sconfitte.

Il Crotone si trova in settima posizione, con 18 punti grazie all'ottimo avvio stagionale che ha poi preceduto la crisi di risultati attuale, mentre il Sorrento ne ha conquistati 13 e occupa il diciassettesimo posto. Il Crotone non vince in casa dalla partita contro il Picerno del 4 ottobre, viceversa l'ultima gioia del Sorrento in trasferta risale al 12 ottobre nella sfida contro il Siracusa. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Crotone-Sorrento è 2-1, con una possibile alternativa che vedrebbe inciso sul tabellone il 2-2.