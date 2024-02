Dalla rabbia Samb alla gioia nel derby: Ancona, che inizio anno per Daniel Giampaolo!

Ancona meritatamente in vantaggio il primo tempo, ma in apertura di ripresa i padroni di casa in otto minuti ribaltano il punteggio: è un colpo di testa di Giampaolo a permettere ai dorici di intascare un punto.

In vantaggio al riposo grazie a Paolucci, i dorici subiscono nella ripresa le reti di Pucciarelli e Zagnoni. E' Giampaolo a fissare il punteggio finale, il punto permette ai biancorossi di mettere il naso fuori dalla zona playout del girone B di Serie C.

La vittoria in casa, che manca dal 22 ottobre, resta tabù per i pesaresi, mentre i dorici confermano la tradizione positiva al Benelli, dove avevano centrato due vittorie con sette reti complessive nelle precedenti due uscite. Peccato per quel tifoso della Vis Pesaro che, come recita la foto del profilo Instagram del club, aveva preferito il derby alla cena di San Valentino...