Debiti e contestazione: nasce così il derby della Pistoiese contro il Prato

Pistoiese-Prato sarà a pagamento anche per i tifosi già abbonati. A sorpresa la società ha deciso di calare la carta della “Giornata arancione” proprio in occasione del derby di domenica 24 marzo allo stadio comunale.

E' derby fra Pistoiese e Prato, ma la tifoseria arancione diserta lo stadio ormai dallo scorso 20 dicembre in segno di contestazione nei confronti della proprietà.

Il rischio come sempre è quello della partita a porte chiuse. La Pistoiese accusa una situazione debitoria notevole, che che ha ripercussioni anche sulla pubblica sicurezza. Solo dopo le dovute garanzie fornite dal garante del trust della Pistoiese, al tavolo tecnico con le autorità di pubblica sicurezza si è deciso per il porte aperte, come conferma Michele Fiori su Lanazione.it.