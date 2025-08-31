Derby campano: Benevento di rimonta contro la Casertana, 2-1 al Vigorito

Derby campano in serie C. fra Benevento e Casertana. Ad aggiudicarsi i tre punti del derby sono stati i giallorossi, che vincono in rimonta: al gol di Leone, risponde prima Salvemini e, nella ripresa, raddoppia Lamesta. I giallorossi salgono a 6 punt

Michele Bellame Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 23:05)

Derby fra Benevento e Casertana. Ogni giornata, nel girone C di terza serie. Soprattutto, fra squadre campane. Se alla prima si sono sfidate Sorrento e Cavese, alla seconda c'è Benevento-Casertana. Le ambizioni sono opposte: lo Stregone giallorosso, vuole presto lasciare la C, investe tanto, e le ambizioni di risalita, almeno in cadetteria, sono chiare e manifeste da molte annate. I falchetti invece, vogliono giocare un campionato di tranquillità, dopo quello con tante, troppe apprensioni, lo scorso anno. Il Benevento ha vinto alla prima giornata contro il Crotone, fuori casa, mentre la Casertana ha vinto 3-1 con il Team Altamura.

dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento, l'inviato

Michele Bellame

Sono i padroni di casa ad aggiudicarsi il derby della seconda giornata. Alla rete fortuita della Casertana con Leone ma con decisiva deviazione di Scognamillo, il Benevento ha risposto prima con Salvemini e poi nella ripresa con Lamesta. L'arbitro Ubaldi non ha risparmiato i cartellini gialli, giusti, per evitare che la partita rischiasse di finire sui binari del nervosismo. Ha anche estratto il rosso ai danni di Auteri, allenatore del Benevento, per veementi proteste. Il Benevento colleziona quindi la seconda vittoria consecutiva. La Casertana, invece, può godere di una buona prestazione in casa di una candidata alla vittoria del campionato.

Derby Benevento-Casertana, il primo tempo: giusto pari — I padroni di casa partono a spron battuto, ritmati dai cori degli appassionati tifosi della Sud che cantano ed esplodono petardi colorati e non rumorosi. Dopo appena quattro minuti, è Carfora a girare verso la porta di De Lucia, e ad impensierire tutta la retroguardia della Casertana. Il tiro del numero 7, finisce a lato. La squadra ospite soffre, ma tiene botta. Come nel caso del tentativo, ancora di Carfora, al settimo minuto: tiro da fuori, centrale, che finisce a lato del roseo portiere avversario. La trama giallorossa è quella più continua: al quarto d'ora, ci prova Salvemini nell'area di rigore, ma De Lucia para facilmente. La Casertana si affaccia dall'altro lato del campo soltanto al 17', quando un cross troppo arcuato di Liotti finisce fra le braccia di Vannucchi.

Al 23' minuto, l'occasione più ghiotta: cross teso dalla sinistra: il pallone finisce a Salvemini, che non è pronto all'appuntamento col pallone. Esattamente un minuto dopo, break della Casertana: contropiede dalla destra, Llano serve sulla corsa Kallon che supera in velocità Ricci; a ridosso dell'area di rigore, palla al centro, Vano fa velo, Leone si scontra con Bentivegna, poi è il primo a tirare, deviazione di Scognamillo che diventa un pallonetto, imprendibile per Vannucchi: palla in rete, Casertana in vantaggio nel momento migliore dei padroni di casa. Il Benevento reagisce forte: al 28', contatto Lamesta-Liotti al limite dell'area ospite; Auteri chiama il var: l'arbitro, dopo revisione, non ravvisa nessuna sanzione. Al 37', il Benevento pareggia i conti: cross al centro, l'attaccante sul filo del fuorigioco infila il portiere avversario, ed il pallone finisce a centrocampo. Dopo revisione audio per probabile fuorigioco del segnante, il gol viene convalidato. Al 41', bel diagonale di Lamesta dal vertice sinistro, il portiere De Lucia blocca. Ci riprova due minuti dopo, ma la mira è imprecisa ed il pallone finisce alto.

Derby Benevento-Casertana, il secondo tempo: Lamesta completa la rimonta — La Casertana comincia la ripresa con personalità: dopo tre minuti, iniziativa personale di Kallon, che tira a giro dalla destra, alto sulla traversa. I padroni di casa rispondono con un calcio di punizione dal limite: 54', tiro di Scognamillo direttamente sulla barriera. Anche la Casertana ha un'occasione da calcio piazzato: poco dietro la lunetta, centralmente, Pezzella impegna in una grande parata Vannucchi, che devia in corner. Dall'altro lato, i padroni di casa ci provano con un tiro di Carfora che si coordina bene ma non impatta altrettanto col pallone per un tiro al volo. Ma è l'antipasto per il gol del raddoppio: Pierozzi mette in rete un rasoterra difficile da prendere per De Lucia: vantaggio casalingo al 63', e rimonta completata. Al 68', Benevento vicino al terzo gol: Maita avanza palla al piede superando il centrocampo, serve Carfora a sinistra che tira di prima, ma De Lucia devia in acrobazia. Il portiere ospite si supera un'altra volta al 72': tiro centrale a difesa sguarnita, deviato stavolta in fallo laterale.

Gli ospiti hanno reagito al secondo gol come una squadra diesel. Non si è disunita, la squadra di Coppitelli, ma ha perso un po' di lucidità nell'attaccare verso il portiere avversario. Il Benevento controlla d'esperienza le sortite avversarie, e non sembra soffrirne. Quando manca circa un quarto d'ora alla partita, la squadra di Auteri non sembra preoccuparsi. Anzi, pacatamente risolve il possesso avversario conquistando preso palla, e, senza rischiare aperture per il contropiede, ragiona dalle retrovie. Nonostante la partita stesse avviandosi per i binari giallorossi, veementi ed evitabili proteste da parte di Auteri costringono l'arbitro Ubaldi ad estrarre il rosso: un fallo fischiato a centrocampo, con un istante di ritardo, il motivo del disaccordo. L'espulsione dell'allenatore casalingo, squilla nella Casertana come una spinta di coraggio: un cross molto largo del neo entrato Casarotto, trova Vano che svetta di testa ma che non trova la porta. All'85, occasione per il Benevento: palo di Manconi a De Lucia battuto. Nei sei minuti di recupero, efficacemente neutralizzati gli attacchi della squadra ospite: il Benevento, quindi, vince il derby.