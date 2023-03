Derby del Ticino, Pro Patria contestata: la presidentessa “Inaccettabile”

Girone A di Serie C: la Pro Patria ha gli stessi punti del Novara, ma al termine del derby del Ticino ecco la contestazione...Eppure il Novara aveva pareggiato nei minuti di recupero...

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Pro Patria torna a muovere la classifica, ma l’1-1 col Novara, nel derby del Ticino che è molto sentito, ha lasciato ugualmente l'amaro in bocca in casa biancoblù.

Pareggio e contestazione per la Pro Patria

La squadra di Busto Arsizio non vince da oltre un mese e, al termine del derby, un gruppo di tifosi delusi anche se la Pro Patria è a +7 dalla zona playout, aspetta i biancoblu al termine della partita in segno protesta, criticando ad alta voce la crisi di risultati.

La presidente Patrizia Testa ha difeso la sua squadra in sala stampa: "Dopo quattro sconfitte domenica a metterci la faccia era stato il direttore, questa sera è venuto il mio turno. Voglio difendere questi ragazzi, lo staff e i sacrifici che si stanno facendo per vincere e oggi siamo andati molto vicini a portare a casa una partita importantissima. La società e i ragazzi non meritano, a quest’ora di sera (circa le 21:30), ci siano fuori dallo stadio 20, 30 ultras che contestano alla squadra la volontà di fare bene, di giocare e di vincere. È inaccettabile, è una cosa bruttissima".