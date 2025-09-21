Ancora una vittoria per la Salernitana, che oggi pomeriggio si aggiudica il derby contro il Giugliano; dopo cinque giornate, granata in testa a punteggio pieno, ben distanziate le inseguitrici Catania e Monopoli a cinque punti.

Michele Bellame Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 20:57)

La Salernitana fa suo il derby della quinta giornata di serie C. In casa del Giugliano, nella bolgia del De Cristofaro, la squadra di Raffaele vincono in rimonta una partita importantissima. Un'altra vittoria di rimonta, dopo il derby aggiudicatosi col Sorrento. Complice il pareggio casalingo del Catania contro il più modesto Sorrento, la Salernitana vince e sale a +5 in classifica proprio sugli etnei e sul vittorioso Monopoli in casa del Latina. Allunga, invece, a +3 sull'accorrente Benevento che vince al Vigorito contro l'Atalanta u23. Al Giugliano l'onore delle armi: ha condotto una partita tutt'altro che arrendevole. Alla lunga, però, è venuta fuori la maggiore caratura mentale e tecnica degli avversari.

Questo, in centinaia di anni di storia fra entrambe le squadre, è il primo confronto ufficiale: Giugliano e Salernitana si incontrano oggi pomeriggio per la prima volta.

dallo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania, l'inviato

Michele Bellame

Giugliano-Salernitana, la sintesi del derby — Bastano quattro minuti ai padroni di casa per andare in rete. Nepi, ben servito centralmente, si gira palla al piede e, da poco dietro dell'area di rigore, batte Donnarumma nell'angolino basso. La Salernitana, però, reagisce subito, e per tutto il primo tempo mette sotto stress la difesa dei padroni di casa. Infatti, prima Inglese di testa, poi Ferraris, impegnano il portiere Russo in doppia deviazione. Il gol, però, è nell'aria, perché le tigri gialloblù sono a protezione dei propri venticinque senza riuscire ad uscire. Capomaggio serve centralmente Ferraris con un bel filtrante: pallonetto sull'uscita di Russo, e gol del pari.

L'inizio della ripresa è di marca ospite: Cabianca al 53° sfodera un gran destro che impegna Russo in una deviazione sopra la traversa. A seguire, ancora Cabianca e poi Inglese, sfiorano il gol del vantaggio. Si inverte la tendenza, però, a metà frazione. Il Giugliano si protegge e non rischia, e avanza pericolosamente dalle parti di Donnarumma. L'occasione più importante arriva al 79°: Prado sfila al suo avversario, entra in area, conclude di sinistro a giro ma Donnarumma dice no e devia in corner. Nel momento più difficile del match, viene fuori la Salernitana: De Boer serve Ferraris in area che conclude, respinge Russo, a porta vuota è puntuale Ferrari per il gol del pari. Con il 2-1 ospite, si chiude questo derby: la classifica vede veleggiare la Bersagliera a punteggio pieno, cinque su cinque, mentre il Giugliano combatte nelle zone basse.