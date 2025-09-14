Non sono mancate le emozioni all'Arechi nel sunday night: i padroni di casa erano in svantaggio, per poi pareggiare e completare la rimonta fino al 96° minuto, al rigore parato

Il match termina 2-1 dopo una partita è stata combattuta, e la squadra ospite non ha mai gettato la spugna. Conte, allenatore del Sorrento, ha impostato una partita tutt'altro che difensiva e, come ogni derby che si rispetti, non sono mancate le emozioni e le polemiche.