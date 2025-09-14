Il posticipo serale della domenica di serie C mette in scena Salernitana-Sorrento, derby campano valevole per la terza giornata di campionato. Questa, per la squadra granata, è la prima dinanzi al proprio pubblico di casa, che ritorna a gremire l'Arechidopo i ben noti fatti accorsi nella gara con la Sampdoria.
Il derby campano
Serie C, Salernitana-Sorrento di rimonta: da 0-1 a 2-1 nella gioia dell’Arechi
Il match termina 2-1 dopo una partita è stata combattuta, e la squadra ospite non ha mai gettato la spugna. Conte, allenatore del Sorrento, ha impostato una partita tutt'altro che difensiva e, come ogni derby che si rispetti, non sono mancate le emozioni e le polemiche.
Salernitana-Sorrento, la sintesi del match
Il Sorrento passa in vantaggio dopo otto minuti grazie al gol di Sabbatani. Servito centralmente con un passaggio proveniente dalla sua destra, l'attaccante si trova a tu per tu con Donnarumma, e non ha difficoltà ad infilare lo 0-1. L'atteggiamento della squadra di Raffaele ha mantenuto il campo, anche se con nervosismo e confusione. Alla mezzora, circa, gli ammoniti in casa Salernitana erano già tre.
Nel secondo tempo, la squadra di casa completa la reazione. Nonostante il giro palla nervoso ed impreciso, la Salernitana raggiunge prima il pareggio e poi il vantaggio. Al quarto d'ora della ripresa, una gran punizione di Knezovic, entrato dalla panchina, impegna il portiere Harrasser - fra i migliori in campo - in una gran deviazione in calcio d'angolo; dalla conseguente battuta, capitan Inglese infila l'estremo difensore ospite con un rasoterra diagonale. Qualche minuto dopo, il gol del vantaggio: cross dalla sinistra di Villa, che pesca sul palo lontano Capomaggio in tuffo di testa, ad infilare per la seconda volta la palla in rete. La reazione degli ospiti è pronta, nella bolgia dell'Arechi. Al primo dei sei minuti di recupero concessi dall'arbitro, c'è la concessione di un calcio di rigore al Sorrento: dopo revisione var, il direttore di gara ravvede un tocco di mano di un giocatore della Salernitana in area di rigore. Dagli undici metri si presenta Santini, che si lascia parare un rigore battuto centralmente da Donnarumma.
Serie C: Salernitana in vetta—
La Salernitana conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e balza in testa alla classifica complice la sconfitta esterna del Catania al Marulla di Cosenza. Sorrento, invece, che galleggia nella parte bassa della classifica.
