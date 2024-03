Derby perso con il Prato ma non solo: il caso Pistoiese in consiglio comunale…

Nella settimana successiva al derby, il primo dopo 20 anni, perso in casa contro il Prato, la situazione debitoria della Pistoiese è arrivata anche in consiglio comunale.

E' intervenuto direttamente il sindaco Alessandro Tomasi: "Per quanto riguarda il presunto credito del Comune verso la Pistoiese abbiamo già detto alla società che i soldi non sono dovuti. Il debito nei confronti della Pistoiese da parte nostra non esiste e se il club ne è davvero convinto dovrà dimostrarlo per vie legali".

Non solo, come conferma Pistoiasport.com sulle parole del sindaco della città: "C’è invece da dire che oltre ai già noti 37mila euro la Pistoiese ha anche un altro debito che ammonta a 30mila euro legato alle fatture che da settembre abbiamo iniziato ad emettere per il campionato in corso e che devono essere saldate. La società stessa ha ammesso di essere in crisi finanziaria e continuare a scaricare le responsabilità sull’amministrazione è vergognoso".