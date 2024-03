I derby tra andata e ritorno: Prato e Pistoiese, il mondo si è capovolto

Il Prato ha vinto a Pistoia dopo 20 anni e oggi il presente è più dolce in città. Perché, dicono a Prato, Empoli e Pisa a parte, siamo tutte lì, in Toscana, in bilico fra Serie C e D, fra tribune e tribunali.

Matteo Minotti 25 marzo - 13:45

Era il 15 novembre 2023: Prato-Pistoiese 1-3, un risultato pesante nel derby per il Prato che toccò il punto più basso della sua storia. Nel senso che così in basso nella classifica di un campionato dilettantistico non era mai stato, nel dopoguerra.

Dalla contestazione Prato alla contestazione Pistoiese

Al termine del derby d'andata, erano stati i tifosi pratesi a contestare società e squadra. Dopo l'1-0 del Prato di ieri domenica 24 marzo, invece la contestazione, come accade da tempo, è stata tutta e solo dei tifosi pistoiesi arancioni.

Scrive Piero Ceccatelli su Tvprato.it: "Del resto, nel pallone tra Pistoia e Prato tutto è rovesciato. Loro, la città tranquilla che vive piantando semi o talee ed aspettandone la crescita ai tempi imposti dalla millenaria natura, hanno nel calcio una storia inversamente proporzionale ai ritmi soffusi che regolano la vita cittadina. Prato, invece, esuberante nel lavoro e nella vita, la Prato che in Versilia non ha mai.nascosto.la propria presenza in spiaggia e nei locali, la Prato che consegna le tele in anticipo tessendo di notte, nel calcio non ha caviale da rimpiangere, ora che il pane è solo un po’ più duro di sempre".

