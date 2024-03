Due rigori Giugliano nel derby: proteste da Avellino, il primo era inesistente…

Giugliano-Avellino 3-2: Salvemini trasforma due rigori. Gara spettacolare, segnata dalle proteste per le decisioni del direttore di gara.

Domenico La Marca 25 marzo - 12:10

Due rigori per il Giugliano e una espulsione per parte. Anche per via degli episodi, l'Avellino ha perso il derby campano sul campo dei rivali, nonostante gli irpini fossero andati sul 2-1 a loro favore anche in dieci contro undici...

Colpi di scena in serie...

Il match, valido per la 33esima giornata di campionato di Serie C Girone C, si è disputato al "De Cristofaro". Gli episodi a sfavore hanno condannato l'Avellino, che esce sconfitto nonostante una prestazione determinata.

Sotto accusa l'arbitro Galipo’ per un calcio di rigore, inesistente secondo gli avellinesi, sul momentaneo zero a uno. Occasione sprecata dai lupi che vincendo potevano portarsi a meno uno dal Benevento, secondo in classifica.

