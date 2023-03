Foggia, a Cerignola il derby di Capitanata dopo 87 anni: fuori i tifosi rossoneri…

All’andata si giocò a porte chiuse, e fu una sconfitta per tutti, in questo caso si tratta soltanto di una vittoria a metà.

Il Foggia è reduce da un altro derby pugliese vinto, nel turno infrasettimanale contro il Monopoli, ma a Cerignola non potrà contare sui suoi tifosi, visto che le autorità di Pubblica sicurezza hanno deciso di autorizzare le vendita dei biglietti solo ai residenti nel comune di Cerignola.

Domenica 19 marzo alle 15.00, dunque, derby della verità tra Audace Cerignola e Foggia. Tre punti pesantissimi in palio per le due compagini a caccia del miglior piazzamento possibile in zona play-off.