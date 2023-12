Foggia, derby a porte chiuse: la sindaca “Provvedimento necessario per pericolosità ambientale”

“Capisco benissimo che soccombe lo spirito sportivo di tanti tifosi corretti e animati di autentico fair play, ma si tratta pur sempre di provvedimenti necessari per la pubblica incolumità, non certo per assumere d’imperio – sic et simpliciter – decisioni volutamente impopolari! Partendo da queste motivazioni dobbiamo cercare di agire coralmente su quelle frange che trasformano i nostri stadi in territori di scontro e infangano la dignità originaria dello sport. Mi unisco, all’unisono con la mia Giunta, in questa battaglia di sensibilizzazione e di civiltà per far in modo di onorare lo sport del calcio sempre secondo i suoi naturali valori agonistici e culturali. Lo faremo pensando tempestivamente anche all’ammodernamento e all’ampliamento dell’impiantistica dedicata. A prestissimo allo Zaccheria!”, conclude.