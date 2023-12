Foggia-Taranto: il derby dell’Epifania si giocherà a porte chiuse

Clima di tensione, precaria situazione tecnica e striscioni offensivi, eccoli alcuni dei motivi delle porte chiuse in Foggia-Taranto

Il derby Foggia-Taranto in programma sabato 6 gennaio prossimo, sarà disputata a porte chiuse per motivi di ordine e sicurezza pubblica così come deciso dal prefetto, anche alla luce dell'incendio allo stadio di Taranto della sfida di andata.