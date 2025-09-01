Forlì-Ravenna, dove vedere il derby romagnolo in diretta tv e streaming live

I padroni di casa vogliono riprendersi subito dopo la falsa partenza della scorsa settimana. La squadra ospite, invece, punta al secondo successo di fila in campionato

Jacopo del Monaco 1 settembre - 09:44

Forlì e Ravenna si affrontano questa sera nel derby della seconda giornata di Serie C. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20:30 allo Stadio Morgagni nel Monday Night che chiuderà questo turno del Girone B. La sfida tutta romagnola, tra l'altro, sarà visibile in maniera gratuita per tutti gli utenti registrati al sito Bet365.

Forlì-Ravenna, dove vedere il match — Forlì e Ravenna si affronteranno questa sera, alle ore 20:30, presso lo Stadio Tullo Morgagni. Il derby romagnolo sarà visibile in diretta televisiva su Rai Sport e Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 202 e Sky Sport 251. In streaming, invece, gli appassionati di calcio potranno vedere il match sulla piattaforma Fifa+, Rai Play, Sky Go e NOW TV. Forlì-Ravenna sarà visibile gratuitamente in streaming anche su Bet365. Dopo aver portato a termine l'iscrizione al sito, gli utenti potranno assistere alla sfida di stasera senza costi aggiuntivi.

Come arrivano le due squadre alla partita — Grazie alla promozione della scorsa annata, il Forlì allenato da Alessandro Miramari adesso gioca in Serie C. Dopo aver ceduto diversi giocatori ed averne accolti di nuovi come Francesco Manuzzi proprio dal Ravenna ed il giovane Diego Ripani in prestito dalla Juventus, il club romagnolo ha disputato diverse amichevoli senza mai vincerne una. Il Forlì ha fatto il suo esordio stagionale vincendo 2-3 i preliminari di Coppa Italia Serie C contro la Virtus Verona, in cui gioca l'ex Milan Mastour. In occasione della prima di campionato, invece, i Galletti hanno perso 1-0 in casa dell'Arezzo.

Così come i loro avversari di stasera, anche il Ravenna arriva dalla Serie D. In questa sessione di calciomercato, tra i vari acquisti e cessioni della squadra allenata da Marco Marchionni vanno segnalati gli arrivi di due giocatori d'esperienza come Giulio Donati e Stefano Okaka. Nel loro match di Coppa Italia Serie C, i giallorossi hanno passato il turno vincendo 2-0 contro il Cittadella grazie alla doppietta di Matteo Motti. Anche l'esordio in campionato è andato bene: vittoria casalinga per 3-2 contro il Campobasso firmata Joshua Tenkorang e Motti.

Probabili formazioni — Per il match di stasera, entrambi gli allenatori dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Saporetti, Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza; S. Saporetti, Petrelli, Farinelli. All: Miramari

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito, Solini; Corsinelli, Tenkorang, Rossetti, Di Marco, Rrapaj; Spini, Motti. All: Marchionni