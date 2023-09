Gioia Sestri: l’Entella perde il derby del Tigullio e cambia l’allenatore

L'Entella ha deciso: Gennaro Volpe è stato esonerato, al suo posto per ora l'allenatore della Primavera Melucci, in attesa di un nuovo mister. Mercoledì c'è la sfida con la Vis Pesaro.

Il tecnico era già finito pesantemente nel mirino da qualche tempo. In un comunicato, la Gradinata Sud annunciava “che finché resterà questa guida tecninca non entreremo più allo stadio”. La Virtus Entella dopo tre giornate ha conquistato appena due punti in classifica, un pareggio casalingo con Ancona e in trasferta sul campo della neopromossa Pineto.