Entella, il ds in vista del derby del Tigullio: “Partita con il Sestri Levante è unica”

L'attesa è febbrile, sarà una partita speciale come confermato dal direttore sportivo della Virtus Entella, Matteo Superbi: "Lo percepisci dal contorno che si tratta di una partita diversa da tutte le altre. È diversa per i giocatori, per i tifosi, per l'ambiente tutto ed è difficile non esserne contagiati. Il derby manca da tanti anni ed è normale che ci sia questa attesa. Per quanto riguarda noi, sappiamo che abbiamo rinnovato molto e che non siamo ancora al top. Ci stiamo lavorando, siamo ancora in fase di rodaggio. Troveremo la giusta quadratura del cerchio".