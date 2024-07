Gubbio, per Tozzuolo ecco due derby molto speciali: Perugia e Ternana

Il giovane centrale di difesa dei rossoblù è pronto e carico per una nuova ed affascinante avventura nella città dei Ceri: per lui, perugino doc, nella stagione ormai alle porte ci saranno due partite dal sapore unico.

Emanuele Giacometti 1 luglio 2024 (modifica il 1 luglio 2024 | 16:34)

Già lo immaginava, perchè con il Perugia ancora in C, era quasi certo che il derby si sarebbe ripetuto. Alessandro Tozzuolo, difensore classe 2002 del Gubbio, è un tipo determinato e seppur giovane, ha già dimostrato il suo valore nel campionato di terza serie. Quest'anno per lui ci sarà il bis contro il Grifo, in una sfida dove i rossoblù di patron Notari vorranno riscattarsi dopo i due ko di misura, della passata stagione.

I derby del... cuore — Il derby di Alessandro Tozzuolo, come detto, si ripeterà di nuovo, ma per lui che è perugino ed è nato con lo stemma del Grifo sul petto, ci sarà anche quello contro la Ternana. Già, un'altra nobile decaduta che cercherà a tutti i costi di risalire in fretta, battagliando con le tante big presenti nel girone B. Partite che non hanno bisogno di essere preparate ma che si preparano da sole: ci saranno ben sei straregionali nello stesso raggruppamento dopo ben 36 anni. E adesso non resta che aspettare, i motori sono già caldi: chi vivrà... vedrà...

Chi è Alessandro Tozzuolo? — Alessandro Tozzuolo è un difensore centrale dotato di una buona struttura fisica. Abile nell'anticipo, il classe 2002 può giocare in una difesa a tre o a quattro. In uno schieramento a tre può essere utilizzato anche da laterale, nel gergo calcistico "braccetto". Calciatore intelligente e di personalità, si appresta a vivere il quarto anno in serie C: se riuscirà ad esprimersi al meglio, questo può essere l'anno della definitiva consacrazione. A Gubbio ci sperano, lui pure!