Il derby della trasferta vietata, Mantova in dieci: orgoglio Trento e pareggio finale

Il Trento ha affrontato il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Pasquale Giannotti per doppia ammonizione.

Il derby della A22 vero e proprio è quello fra Trento e Modena. Ma sull'autostrada c'è anche Mantova, che è ancor più vicino di Modena rispetto al capoluogo trentino.

Per questo c'era grande attesa per la sfida di oggi

Con il Mantova capolista sempre più in odor di promozione in Serie B, aveva destato scalpore la decisione di vietare ai tifosi mantovani la trasferta odierna a Trento. I mantovani comunque a Trento ci sono andati, in gita, senza creare disordini.

Ecco come è andata sul campo: Mantova in vantaggio 1-0 nella sfida al Briamasco alla fine del primo tempo. Goal di Fiori al 17esimo minuto del primo tempo. Al 62esimo il pareggio dei padroni di casa: prima rete in gialloblù di Jonathan Italeng.

