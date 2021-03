Il derby vinto due volte: Gubbio, più di 5mila euro raccolti per Caterina

Dopo Gubbio-Perugia 3-2, i padroni di casa continuano a rendere storico il derby del 17 marzo raccogliendo fondi per una giovanissima concittadina malata di atrofia muscolare

Il 17 marzo 2021 il Gubbio non ha vinto solo un derby storico contro il Perugia che mancava da 73 anni. Vincere due volte significa anche aiutare la piccola Caterina (bambina eugubina di 9 anni affetta da Sma Atrofia muscolare spinale) insieme all'associazione "Gli Amici di Cate". La risposta è stata molto positiva, visto che sono stati già raccolti 5.836 euro. Al termine dell'asta del primo blocco di maglie, la più gettonata è stata la "15" con la quale Signorini ha siglato la doppietta, aggiudicata per la notevole cifra di 2.360 euro.

Ora è una nuova asta per il secondo blocco di maglie. E' sempre il momento giusto quindi di continuare a fare la propria parte per Caterina con la stessa grande generosità dimostrata in occasione della prima asta.