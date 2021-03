Genoani emozionati: Andrea Signorini, doppietta in un derby nel giorno del compleanno di papà!

Proprio il 17 marzo 2020 si è giocato il derby di Serie C Gubbio-Perugia, deciso da una doppietta del figlio dell'ex capitano del Genoa scomparso nel 2002 nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. Gianluca Signorini era nato il 17 marzo 1960

Il Gubbio non vinceva un derby dal 1948...ed è tornato a vincerlo in una data che ha fatto battere il cuore a tutta la Genova rossoblù: 17 marzo 2020, 61 anni dopo la nascita di Gianluca Signorini, in un derby firmato da una doppietta del figlio Andrea...! Difensore esattamente come papà, Andrea Signorini è figlio dello storico capitano del Genoa Gianluca scomparso nel 2002 dopo una lunga battaglia con la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. Andrea, cresciuto nelle giovanili genoane, oggi ha 31 anni ed al suo primo anno al Gubbio dopo essere stato in prestito alla Triestina.