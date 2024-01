Il Taranto vince il derby di Foggia e in città torna l’entusiasmo

Taranto quinto a 7 punti dalla vetta, la prima pugliese del girone C di Serie C

Venerdi 12 gennaio il Taranto in campo, allo Iacovone, per la gara contro il Picerno con calcio d’inizio alle ore 20.45. "Mi auguro di vedere diecimila persone allo stadio", l’avviso ai naviganti di mister Eziolino Capuano, sempre più anima di una squadra che lo segue con il massimo trasporto - come i tifosi, del resto. Soprattutto dopo il 2-1 ottenuto a Foggia.