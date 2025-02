Il Trapani si aggiudica il derby: battuto il Messina all’87° minuto

Vittoria del Trapani all'ultimo minuto nel derby del lunedì contro il Messina: nel posticipo di serie C, è la squadra di Torrente ad aggiudicarsi il derby; peloritani sempre più in basso in classifica, che sono sotto la Casertana ed il Latina

Michele Bellame Redattore 24 febbraio - 22:51

Il match tra Messina e Trapani si è concluso con una vittoria di misura per i granata, che si sono imposti nel derby siciliano del lunedì sera con il risultato di 0-1 grazie a un gol di Abel Stensrud a pochi minuti dalla fine. Una vittoria importante per il Trapani, che continua a puntare alla risalita in classifica, mentre il Messina rimane nelle zone basse del campionato.

Messina-Trapani: granata corsari allo Scoglio, vittoria all'ultimo soffio nel derby siculo — La partita è iniziata con un Trapani propositivo, ma è stato il Messina a creare la prima occasione al 7′ con un tiro-cross di Flavio Ciuferri, neutralizzato dal portiere Ujkaj. Al 14′, Silvestri del Trapani ha provato a sorprendere con un mancino, ma Petrucci ha parato. Il Messina ha riprovato al 24′ con Vincenzo Garofalo, che ha tentato un tiro dalla distanza senza successo. I ritmi sono rimasti blandi e le azioni offensive hanno faticato a concretizzarsi. Al 33′, Pierluca Luciani ha sfiorato il gol con un destro dal limite, ma Ujkaj ha bloccato. Nei minuti di recupero, lo stesso Luciani ci ha riprovato con un altro tiro da fuori, che ha sfiorato il palo. Il primo tempo è terminato 0-0, con equilibrio tra le due squadre.

Nella ripresa, il Trapani ha cambiato assetto tattico, passando al 4-3-3, e ha cercato di prendere il controllo del gioco. Al 49′, Ciuferri ha tentato un colpo di testa, ma la palla è finita alta. Entrambe le squadre hanno effettuato sostituzioni per dare una svolta al match. Il Trapani è cresciuto nel finale e all’87′ ha trovato il gol: Daka ha crossato per Stensrud, che non ha sbagliato e ha portato in vantaggio i granata. Il Messina ha provato a reagire e, nel recupero, ha trovato il pareggio con De Sena, ma la rete è stata annullata per un fallo di mano di Krapikas, il portiere del Messina, che è stato espulso al 95′. Dopo otto minuti di recupero, l’arbitro ha fischiato la fine: il Trapani ha vinto 1-0 e ha conquistato tre punti fondamentali.

Vittoria fondamentale. Partita in un ambiente surreale, stadio e città da serie A ridotte in questo modo. Se guardo alla classifica e penso ai punti buttati per giocarci la promozione diretta non ci dormo la notte. Però siamo lì adesso. Dobbiamo arrivare più in alto possibile per… pic.twitter.com/5ezzkdmeKo

— Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) February 24, 2025