La sfida tra i piemontesi e i toscani tra le ultime di formazioni, le novità e le ambizioni di due squadre che vogliono proseguire subito al meglio

Alessia Bartiromo 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 12:41)

Prosegue la seconda giornata di serie C girone B, iniziata ieri pomeriggio con le sfide tra Pontedera e Arezzo insieme a Vis Pesaro-Rimini. Oggi si proseguirà con due sfide alle ore 18 e altrettante alle 21. Tra quelle in serale figura un'interessantissima Juventus Next Gen-Livorno, scopriamo dove vedere la sfida: sarà disponibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati.

Dove vedere Juventus Next Gen-Livorno in diretta TV e in streaming LIVE — Il match di questa sera alle ore 21 tra Juventus Next Gen e Livorno sarà visibile oltre a Bet365 anche come di consueto sui canali di Sky Sport al 254, con un ampio pre partita, interviste ai protagonisti e numerosi approfondimenti. Per tablet, pc e smartphone sarà consultabile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Inizi diversi per le due compagini impegnate nel girone B di serie C. Per la Juventus Next Gen un pareggio all'esordio stagionale in campionato in trasferta contro il Carpi. Un 1-1 che non soddisfa a pieno la squadra di Brambilla, giunto tra l'altro in rimonta con una rete del bianconero Alessandro Vacca al 95', che ha gelato un Cabassi già in festa. Positiva la reazione della squadra nella ripresa ma il tecnico vuole mettere la quinta e tornare a correre, conquistando subito l'intera posta in palio.

Momento positivo invece per il Livorno, reduce da un successo di misura alla prima giornata contro la Ternana tra le mura amiche. Gara non facile sulla carta, eppure i ragazzi del tecnico Formisano hanno dispensato un'ottima prestazione, sugellata dalla rete di Marchesi al 48' che ha deciso la sfida. I toscani si godono così la vetta della classifica in condominio con Arezzo, Ravenna, Gubbio, Sambenedettese e Torres, con la volontà di proseguire sulla strada spianata.

Le probabili formazioni — La Juventus Next Gen del tecnico Brambilla sceglie il solito 3-5-2 con Mangiapoco tra i pali e la difesa a tre composta da Turicchia, Pedro Felipe e Scaglia. Sulla mediana il quintetto composto da Cudrig, Owusu, Macca, Faticanti e Puczka con il duo d'attacco formato dallo specialista Vacca e Guerra.

Dall'altro canto, il Livorno non avrà dalla sua il supporto dei tifosi, che hanno deciso di disertare la trasferta in protesta contro le squadre B. Mister Formisano sceglie il consueto 3-4-2-1 con Seghetti a difendere i pali, la mediana composta dalla qualità di Mawete, Welbeck, Hamlili, Antoni a supporto del tridente offensivo composto da Cioffi, Biondo e tutta l'esperienza di Dionisi.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Scaglia; Cudrig, Owusu, Macca, Faticanti, Puczka; Vacca, Guerra. Allenatore: Brambilla

LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Noce, Baldi; Mawete, Welbeck, Hamlili, Antoni; Cioffi, Biondi; Dionisi. Allenatore: Formisano