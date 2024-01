La Casertana perde il derby e sibila: “Il Benevento può vincere il campionato? Allora anche noi”…

Molto importante la vittoria del Benevento: 1-0 nel derby campano con la Casertana, gol realizzato dal 28enne difensore Filippo Berra, ex Sudtirol. Per le streghe, terza vittoria consecutiva con Auteri in panchina. Con questo risultato, Benevento terzo in classifica. Con la cura Auteri in panchina, i giallorossi hanno recuperato sei punti sulla Juve Stabia.