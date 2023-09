La conta dei danni dopo il derby del Tigullio: Chiavari, bagni danneggiati nel Settore ospiti…

Gennaro Volpe è stato allenatore della Virtus Entella per due anni. Ma il tecnico stato esonerato dopo la sconfitta nel derby con il Sestri Levante: in attesa del sostituto, in panchina andrà l'allenatore della Primavera Melucci.

Così a parlare è il direttore generale Matteazzi: "Il derby lascia rabbia e umiliazione. Sono sentimenti che ci aspettiamo che tutto l’ambiente dell’Entella metta immediatamente in campo nelle prossime ore. Mi attendo una totale partecipazione di chi vuole bene a questa squadra. Nei momenti di difficoltà si vede la differenza tra gli entelliani e quelli che non lo sono. Queste persone sappiano che sono tutte valutate dalla società e dal sottoscritto, guarderò tutti negli occhi per capire chi sta con l’Entella e chi no".