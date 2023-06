Lecco festeggia la B con Mon Amour, il Foggia di Pio e Amedeo si lecca le ferite

Grande delusione ma anche grande orgoglio per i Satanelli che sono arrivati a un passo dall'impresa. Forse qualche decisione arbitrale, anche nella gara d'andata contro il Lecco, fa recriminare ma anche un tifoso d'eccezione come Amedeo Grieco, del duo Pio e Amedeo, intervistato nel pre-partita dai colleghi de Lacasadic.com, ha mostrato grande soddisfazione per la sua squadra: "Volevo venire a tutti i costi. Vedere il Foggia che lotta per la Serie B è un’emozione unica e inaspettata". Ovviamente la partita non ha premiato i foggiani ma la stagione è senz'altro positiva.