Lega Pro, il derby tra Juve Stabia e Avellino sarà senza tifosi ospiti

I pessimi rapporti tra le due tifoserie, notati anche nella fase finale dello scorso campionato, hanno pesato e non poco sulla decisione. Solo tifosi gialloblù al Menti lunedì sera.

Emanuele Landi

Come previsto il derby campano si giocherà a porte chiuse. Si attendeva solo l'ufficialità: la curva San Marco del Menti di Castellammare di Stabia, in occasione del Monday Night tra Juve Stabia e Avellino della seconda giornata di Lega Pro nel Girone C, resterà chiusa ai tifosi irnini. La decisione è stata assunta dalle autorità deputate alla sicurezza negli stadi le quali hanno ritenuto la gara a rischio incidenti dopo quelli che si verificarono già nella gara dei playoff stagione scorsa. Incidenti che portarono anche all’emanazione del Daspo per tre tifosi stabiesi.

Lo ha reso noto la Juve Stabia nel primo pomeriggio diramando il seguente comunicato stampa: “Si comunica che, in occasione della gara della seconda giornata del campionato Serie C Now, Juve Stabia-Avellino che si giocherà lunedì alle ore 20:45 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023, il settore Curva San Marco resterà chiuso”.

Lega Pro, il derby campano non è vietato a tutti — Tuttavia coloro in possesso dell’abbonamento di curva potranno comunque assistere alla gara attenendosi alle seguenti disposizioni stabilite dalla stessa società. “Pertanto – precisa il comunicato della Juve Sabia – si rende noto che i possessori dell’abbonamento valido per la stagione 2023/2024, sottoscritto per la Curva San Marco, a partire da domani, venerdì 8 settembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e fino a domenica, potranno ritirare il proprio biglietto d’accesso per la Tribuna Varano al botteghino, sezione ritiro biglietti. Il rilascio del tagliando sarà consentito solo ed esclusivamente alla visione dell’abbonamento e del documento di identità. Non sarà possibile ritirare il biglietto lunedì, giorno della gara”.

I tifosi delle Vespe, quindi, potranno assistere al match del Menti mentre la trasferta vietata invece per i supporter dell’Avellino per motivi di sicurezza, provvedimento dell’Osservatorio manifestazioni sportive, in quanto le tifoserie sono in pessimi rapporti e lo scorso anno si verificarono disordini all’esterno dello stadio.

