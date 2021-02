Lega Pro, non basta l’ex Bubas: derby alla Juve Stabia e Cavese sempre ultima

Si apre la venticinquesima giornata nel girone C di Lega Pro con il derby campano (Cavese-Juve Stabia) che dà il via al turno infrasettimanale. Marotta e Troest ribaltano la rete dell'ex Bubas...

Juve Stabia corsara al Simonetta Lamberti. Va alle vespe (1-2 in rimonta) il derby campano con la Cavese che ha dato il via alla giornata 25 nel girone C in Lega Pro, giocata in un turno infrasettimanale. Metelliani in vantaggio al 20' con il gol dell'ex gialloblù Bubas, ma ripresi da un calcio di rigore, trasformato da Marotta al 41'. Nel finale del secondo tempo al 86' la rete del difensore delle vespe, Troest, regala ai gialloblù il derby, nel ricordo di Catello Mari. La Juve Stabia riprende quota dopo il derby perso con l'Avellino e balza all'ottavo posto in zona playoff. Gli aquilotti della Cavese, invece, nonostante una buona prova non si schiodano dall'ultimo posto in classifica.