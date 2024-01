L’Olbia perde il derby sardo ed esonera l’allenatore: dura lex per Leandro Greco…

Nel derby perso a Sassari sul campo della Torres, all'Olbia è mancata la giusta cattiveria. Senza determinazione e motivazioni, la salvezza rischia di allontanarsi definitivamente.

Simone Balocco

Derby fatale per il tecnico Leandro Greco. Già in crisi di risultati, l’Olbia del presidente Alessandro Marino, penultima in classifica, ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore-

Per Greco decisiva la sconfitta per 1-0 in casa della Torres, nel terzo derby isolano perso in stagione

Greco chiude la sua prima esperienza su una panchina con quattro vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte. Dodici i gol fatti fin qui dai galluresi in Lega Pro, secondo peggior dato dopo la Fermana, e 33 quelli subiti, terza difesa più battuta del girone.

L'Olbia aveva ribadito la più totale convinzione nel progetto tecnico con Greco in panchina, qualcosa però le ultime sconfitte senza mai segnare hanno incrinato. Nonostante infatti gli arrivi di Schiavone e Bianchimano e non solo, non c'è stata la scossa necessaria.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.