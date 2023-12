Lucchese, derby a Carrara: bloccata la vendita dei biglietti

I tifosi rossoneri toscani rischiano ancora una volta di non poter seguire la Lucchese nella trasferta di Carrara. L'Osservatorio per le manifestazioni sportive su indicazioni giunte della questura di Massa ha per il momento bloccato la vendita dei biglietti per il settore ospiti in attesa, si legge nel provvedimento, di "approfondire l'analisi dei rischi connessi".