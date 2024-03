Mantova e il derby della A22: divieto di trasferta violato, in 50 rischiano il Daspo

Adesso per ognuno dei 50 tifosi mantovani fermati in Trentino c'è il rischio di Daspo.

I tifosi del Mantova l'avevano detto prima della partita sul campo del Trento, con cui c'è, come per Modena, la rivalità da derby dell'autostrada A22: "Noi andiamo in trasferta lo stesso, anche se c'è il divieto".