Niente sfida umbra con la Ternana: al Perugia resta il derby dell’Etruria con l’Arezzo

Il Lecco in B, il Perugia resta definitamente in serie C e sarà dunque derby con l’Arezzo. Come da calendario la prima sfida si giocherà al comunale il 17 dicembre. Il Consiglio di Stato ha, infatti rigettato il ricorso presentato dal club umbro.

Pur non essendo un derby nel senso stretto del termine, costituisce una delle maggiori rivalità sportive dei rispettivi club, per via della relativa vicinanza delle due città – le quali, nonostante l'odierna appartenenza a due diverse regioni, in passato ricadevano entrambe sotto lo storico territorio dell'epoca augustea. Comunemente chiamato anche derby umbro-toscano, è segnato da un antagonismo molto sentito da ambedue le parti, nato nel 1975 per ragioni prettamente sportive.