Novara, stangata per Benalouane per il pugno al tifoso del Piacenza: maxi squalifica di 5 giornate

Yohan Benalouane, difensore del Novara, è stato squalificato per cinque giornate dopo il pugno rifilato ad un tifoso del Piacenza in occasione della gara valevole per il 34esimo turno del campionato di Serie C (Girone A) dello scorso 26 marzo.

Stangata dunque per Benalouane. Il 36enne difensore tunisino del Novara (95 presenze in Serie A con Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina) era stato deferito per aver sferrato un pugno ad un tifoso del Piacenza come reazione agli insulti ricevuti. Al giocatore è stata comminata una maxi squalifica di cinque giornate da parte del TFN. Ecco la nota ufficiale: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Pierpaolo Grasso, ha sanzionato Yohan Benalouane con 5 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali del prossimo campionato di competenza".