Olbia, due vittorie su due: ora gli occhi sul derby sardo tra le capolista

Olbia e Torres sono le uniche a punteggio pieno, nel girone B di Lega Pro, e si affronteranno sabato 16 settembre alle ore 20:45 in un derby molto sentito in Sardegna.

L'Olbia ha vinto in trasferta sul campo della Vis Pesaro col gol di Bellodi al 79'. "E' stata dura battaglia per 90 minuti e l'abbiamo vinta noi! - il pensiero del club sui social - Un ringraziamento ai rappresentanti della Curva Mare che hanno seguito la squadra anche in questa trasferta. Adesso occhi puntati al Derby!"