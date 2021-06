Palermo, Filippi: “La sera post-derby non ho dormito”

Cambiare in corsa non è mai semplice e i tifosi del Palermo lo sanno bene dopo tanti anni di Zamparini. Filippi è riuscito a ricompattare l'ambiente anche grazie alla sfida col Catania di inizio marzo...

Il Palermo non ha vissuto una stagione semplice in Lega Pro. Arrivare ai play-off, nonostante la battuta d'arresto contro l'Avellino (negli ottavi di finale), ha rappresentato lo stesso un traguardo quasi inaspettato. Il merito (se così si può dire) arriva anche dal cambio di guida tecnica a ridosso del derby di Sicilia. Boscaglia out e dentro Filippi dalla Primavera e la squadra dal Catania in poi ha cambiato marcia.