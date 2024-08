Perugia, dopo 13 anni finisce l’era Santopadre: 80% a una cordata italo-argentina

Siglato un preliminare d’acquisto vincolante per la cessione dell'80% delle quote societarie tra l’attuale proprietario, e la cordata italo/argentina per la gestione del Grifo

In un'annata particolare per la storia del Grifo arriva una svolta storica. A Perugia termina l'era Santopadre dopo ben 13 anni. Il Presidente, spesso contestato dalla tifoseria negli ultimi mesi, ha comunicato che è stato formalmente siglato un preliminare d'acquisto vincolante per la cessione dell'80% delle quote societarie del Perugia Calcio» a una cordata italo-argentina.