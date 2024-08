Pineto, in Coppa è subito derby ma… a campo invertito

La stagione dei pinetesi del neo tecnico Cudini si apre con una sfida molto sentita: il derby contro il Pescara di Baldini. La partita si sarebbe dovuta giocare al Pavone Mariani, ma la società ha chiesto inversione di campo.

Emanuele Giacometti Redattore 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 18:26)

Tra sabato 10 e domenica 11, riparte anche la stagione ufficiale delle squadre di serie C. In programma nell'antipasto estivo di campionato, ci sarà il primo turno di Coppa Italia. In Abruzzo, spicca il derby tra Pescara e Pineto. Una gara inizialmente prevista al Pavone Mariani di Pineto, ma spostata all'Adriatico dopo la richiesta di “inversione”: calcio d’inizio quindi domenica alle ore 21.

Pineto, c'è attesa per la seconda stagione nei professionisti — Come noto, i pinetesi del neo tecnico Mirko Cudini, affronteranno per la seconda stagione di fila della loro storia la serie C. Un percorso che si prospetterà molto difficile, visto che ogni anno il livello del campionato si alza, ma i presupposti per ripetersi ci sono tutti, considerata anche l'ottima organizzazione societaria. La stagione inizierà contro i "cugini" ben più blasonati del Pescara e questo renderà il tutto ancora più stimolante. Si attende una bella cornice di pubblico all'Adriatico e adesso... fuoco alle micce.

Pescara-Pineto, i precedenti — Nella loro storia, in gare ufficiali, le squadre di Pescara e Pineto si sono affrontate solo 3 volte. Il bilancio è favorevole al Delfino: 2 vittorie contro un successo dei pinetesi.

Il primo precedente è datato 11 ottobre del 2023 quando, il Pineto di mister Amaolo (in quel caso giocò in casa dato il calendario), ottenne il primo storico successo nel derby contro la squadra di Zeman per 1-0. Il 9 novembre il riscatto del Pescara in Coppa Italia, battendo con lo stesso risultato i pinetesi grazie al gol di Vergani.

L’ultimo precedente risale allo scorso 3 febbraio di nuovo in campionato, altra vittoria del Pescara, questa volta per 2-0: al 79’ sbloccava il risultato De Marco con un destro a giro verso il primo palo, con Merola che all’88’ chiudeva i conti.