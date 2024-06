Sei derby umbri nello stesso campionato: non accadeva da 16 anni…

Nel Girone B della Serie C 2024/25 il Perugia ci saranno sei derby. Non solo Perugia e Ternana, ma anche il Gubbio...

Perugia, Ternana e Gubbio insieme. Le tre squadre umbre si affronteranno nel campionato di Serie C che prenderà il via il 25 agosto, tutte e tre inserite nel girone B, quello del centro Italia Per il Perugia c'è poi anche un altro match ad alto tasso di rivalità...

Sei derby umbri in programma in ogni caso, non accadeva dal campionato di Lega Pro 2008/2009. In quell’occasione, però, accanto alle storiche rivali Ternana e Perugia, non c'era il Gubbio ma il Foligno.