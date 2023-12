Serie C, Avellino – Patierno: “I derby si preparano da soli. Bello vedere lo stadio pieno”

L'Avellino ha vinto lo storico derby di Serie C in trasferta di misura, grazie alla rete di Cosimo Patierno.

Non solo: "Ci siamo comportati da grande squadra, questo si vede nella fase di non possesso: siamo stati bravi a soffrire, il Benevento nel secondo tempo meritava qualcosa in più sicuramente. Oggi abbiamo dato continuità al pareggio con la Turris, la mancata vittoria ci ha dato lo spirito giusto per riscattarci. Dedico il gol e la vittoria al direttore Perinetti, che mi è sempre stato vicino nei momenti più complicati per me e ora purtroppo anche lui è reduce da una tragedia".