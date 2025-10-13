Due tifosi ospiti sono precipitati dopo il cedimento di una balaustra. Subito soccorsi non sarebbero in gravi condizioni. Partita sospesa per 10 minuti.

Mattia Celio Redattore 13 ottobre - 10:36

Una partita che poteva finire in tragedia. Con la pausa per le nazionali, nel weekend italiano tutti gli occhi erano puntati sul campionato di Serie C e tra le sfide in programma spiccava il derby lombardo tra Albinoleffe e Lecco. A pochi minuti dalla fine, i tifosi hanno vissuto un momento di grande paura a causa di un incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi. Ecco cosa è successo.

Serie C, cade balaustra durante Albinoleffe-Lecco: due i feriti, ma non sono gravi — Una partita che sarebbe potuta finire in tragedia. Ieri pomeriggio, alle 17:30, si è giocato il derby lombardo tra Albinoleffe e Lecco. Partita valida per le posizioni alte della classifica. Nonostante la rivalità, la sfida ha mantenuto un clima sereno, fino all'80'. Sul risultato di 1-0 per i manzoniani, dal settore ospiti, due tifosi lecchesi hanno perso l'equilibrio dalla balaustra di bordo campo, precipitando per alcuni metri e impattando sul terreno di gioco. Subito accortosi dell'incidente, l'arbitro ha interrotto la partita per permettere gli immediati soccorsi.

I tifosi coinvolti sono stati subito trasportati in ospedale per le prime cure. Uno di loro avrebbe presentato un serio trauma al collo ma fortunatamente le condizioni non sarebbero gravi. Dopo aver verificato che non ci fosse nulla di irreparabile, la partita è ripresa ma il punteggio non è cambiato. La sfida, appunto, è terminata 1-0 per il Lecco con rete realizzata da Furrer al 62'.

Grazie a questo successo, la squadra di Federico Valente ha consolidato il secondo posto con 21 punti a quattro lunghezze dalla capolista Vicenza e mantenendo tre punti di distanza dall'Union Brescia, ieri vittorioso 2-0 sul campo della Pro Patria, terzo in classifica. Mentre l'Albinoleffe, a sua volta, rimane al settimo posto con 12 punti a pari merito con la Pro Vercelli, in campo questa sera contro il Trento.